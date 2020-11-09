У Вінницькій області хакери втручалися в роботу комп’ютерних програм університетів та викрадали звідти інформацію. Йдеться зокрема про файли, які містять відповіді до іспитів.

Після цього зловмисники реалізовували їх за грошову винагороду. Крім того, під час проведення іспитів вони блокували роботу університетських сайтів за допомогою хакерських атак.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів справи. Вилучено низку доказів – сім-карти, комп’ютери, а також банківські карти.

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Викрадали відповіді до іспитів: на Вінниччині хакери атакували сайти вишів / 3 фотографии

Затримання хакерів у Харкові

Кіберполіція викрила групу хакерів у Харкові. Вони поширювали шкідливий вірус у мережі, завдяки якому отримували паролі та логіни інших користувачів.

Зловмисники отримували доступ до банківських акаунтів і переводили кошти на свої рахунки.