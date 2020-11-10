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Факты / Украина

ОБСЕ зафиксировала снижение количества обстрелов на Донбассе в выходные

В Донецкой области с вечера 6 ноября по вечер 8 ноября СММ ОБСЕ зафиксировали шесть случаев нарушения режима прекращения огня. Зато в Луганской области нарушений не зафиксировали.

Так, три взрыва зафиксировали неподалеку от Донецкой фильтровальной станции. Также обстрел велись вблизи Широкино.

В предыдущем отчете миссия зафиксировала 55 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и ни одного в Луганской.

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Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июля СММ зафиксировала 2 112 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Сутки на Донбассе

За минувшие сутки, 9 ноября, российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Источник: ОБСЕ

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