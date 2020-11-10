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Факти / Україна

ОБСЄ зафіксувала зниження кількості обстрілів на Донбасі у вихідні

У Донецькій області з вечора 6 листопада до вечора 8 листопада СММ ОБСЄ зафіксували шість випадків порушення режиму припинення вогню. Натомість у Луганській області порушень не зафіксували.

Так, три вибуху зафіксували неподалік від Донецької фільтрувальної станції. Також обстріл велися поблизу Широкіно.

У попередньому звіті місія зафіксувала 55 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і жодного в Луганській.

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Всього з початку перемир’я на Донбасі 27 липня СММ зафіксувала 2 112 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Доба на Донбасі

За минулу добу, 9 листопада, російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Джерело: ОБСЄ

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