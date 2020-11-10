10 ноября Минздрав начал распределение препарата Ремдесивир для лечения больных коронавирусом между больницами в регионах.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

Он напомнил, что Ремдесивир входит в протоколы по оказанию медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих странах мира.

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Украина закупила этот препарат в октябре. Тогда главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что благодаря применению Ремдесивира уменьшается продолжительность пребывания больных коронавирусом на стационарном лечении, а также уменьшается количество летальных случаев.

В то же время противоположного мнения эксперты Всемирной организации здравоохранения. По их словам, это лекарство почти не снижает смертность и не ускоряет выздоровление.