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Факти / Україна

Ремдесивір почали розподіляти між лікарнями в регіонах – Степанов

10 листопада МОЗ розпочав розподіл препарату Ремдесивір для лікування хворих на коронавірус між лікарнями у регіонах.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час робочої поїздки до Дніпропетровської області.

Він нагадав, що Ремдесивір входить до протоколів із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох країнах світу.

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Україна закупила цей препарат у жовтні. Тоді головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що завдяки застосуванню Ремдесивіра зменшується тривалість перебування хворих на коронавірус на стаціонарному лікуванні, а також зменшується кількість летальних випадків.

Водночас протилежної думки експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я. За їх словами, ці ліки майже ни знижують смертність і не пришвидшують одужання.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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