Решить проблему с нехваткой кислородных концентраторов может украинский производитель военного оборудования

Украинские волонтеры все чаще сообщают об острой нехватке в медучреждениях кислородных концентраторов, жизненно важных для лечения и стабилизации больных Covid-19.

Ситуация с приборами — на грани коллапса в системе здравоохранения. Как оказалось, украинское предприятие с весны этого года разрабатывало медицинский концентратор, и в ближайшие дни готово запустить отечественный прибор в серийное производство.

По словам известной волонтерки Леси Литвиновой, немало больных Covid-19 требуют дальнейшей кислородной реабилитации даже после выписки из больницы.

— Моя мама лежит в больнице с ковидом под кислородом уже три недели, и врачи хотят ее выписать. Но она не может без кислорода быть более 10 минут. Говорят, ищите концентратор. Это одно из нескольких десятков сообщений за последние несколько суток. Они похожи друг на друга, как близнецы. Реанимация, стабилизация, палата без кислорода. Как вариант — кислород по часам. Как вариант — реанимация по часам, потому что больше кислорода нет нигде. Тем, кому удалось хоть как-то прийти в себя, нужно освобождать места для других, а дышать не получается, — цитирует Литвинова сообщение в своем мессенджере.

Объемы потребности украинских медицинских учреждений в кислородных концентраторах озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, потребность страны в этих аппаратах в настоящее время составляет 12 700 штук.

Решить проблему нехватки кислородных концентраторов, возможно, удастся благодаря национальным разработчикам. После начала пандемии украинская компания Телекарт-Прибор, которая преимущественно производит высокотехнологичную продукцию для ВСУ, предусмотрела коллаптичное положение в стране из-за Covid-19.

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Поэтому весной 2020 здесь начали разработку кислородных концентраторов как одного из самых необходимых приборов. Ведь в случае тяжелой формы коронавирусной болезни в большинстве случаев пациентам нужна не ИВЛ, а кислородная терапия с помощью такого концентратора. Об этом рассказал генеральный директор ООО Телекарт-Прибор Алексей Козлов.

— Изучив проблему, мы поняли, что если человек попадает в больницу с ковидом, при более тяжелой форме течения болезни в большинстве случаев нет необходимости в ИВЛ. Нужна просто кислородная терапия. И мы сделали вывод, что ключевым оборудованием в таких ситуациях является кислородный концентратор. Мы купили несколько иностранных образцов, разобрали их. Начали разбираться в физике процесса, изучили “матчасть”, и в итоге решили разработать свою систему подачи кислорода с нужным давлением, — рассказал Алексей Козлов.

Стартовав весной этого года, компания уже имеет несколько образцов, которые запустили на сертификацию Метртестстандарта в Киеве.

— В производство уже запущена первая серийная партия кислородных концентраторов — около 100 штук. В конце октября начали собирать первую опытную партию. Частные и государственные учреждения уже делают заказы для тестирования этого оборудования, — рассказывает гендиректор предприятия.

Доплаты полиции, кислородные баллоны за свой счет и переполненные больницы: карантин 28 октября

28 октября Кабинет министров Украины выделил 1,979 млрд грн, чтобы доплатить полицейским, которые противодействуют распространению коронавирусной болезни. Дополнительные средства получат работники Национальной полиции, которые работают для поддержания жизнедеятельности населения в период карантина.