Вирішити проблему з нестачею кисневих концентраторів може український виробник військового обладнання

Українські волонтери все частіше повідомляють про гостру нестачу у медзакладах кисневих концентраторів, життєво важливих для лікування та стабілізації хворих на Covid-19.

Ситуація із приладами – на межі колапсу в системі охорони здоров’я. Як виявилося, українське підприємство з весни цього року розробляло медичний концентратор, і найближчими днями готове запустити вітчизняний прилад у серійне виробництво.

За словами відомої волонтерки Лесі Литвинової, чимало хворих на Covid-19 потребують подальшої кисневої реабілітації навіть після виписування з лікарні.

— Моя мама лежить у лікарні з ковідом під киснем вже три тижні, і лікарі хочуть її виписати. Але вона не може без кисню бути більше 10 хвилин. Кажуть, шукайте концентратор. Це одне з кількох десятків повідомлень за останні кілька діб. Вони схожі одне на одне, як близнюки. Реанімація, стабілізація, палата без кисню. Як варіант – кисень по годинах. Як варіант – реанімація по годинах, тому що більше кисню немає ніде. Тим, кому вдалося хоч якось прийти до тями, потрібно звільняти місця для інших, а дихати не виходить, — цитує Литвинова повідомлення у своєму месенджері.

Обсяги потреби українських медичних закладів у кисневих концентраторах озвучив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. За його словами, потреба країни у цих апаратах нині становить 12 700 штук.

Вирішити проблему нестачі кисневих концентраторів, можливо, вдасться завдяки національним розробникам. Після початку пандемії українська компанія Телекарт-Прилад, яка переважно виробляє високотехнологічну продукцію для ЗСУ, передбачила колаптичний стан у країні через Covid-19.

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Тому навесні 2020 року тут почали розробку кисневих концентраторів як одного із найнеобхідніших приладів. Адже у разі тяжкої форми коронавірусної хвороби переважно пацієнтам потрібна не ШВЛ, а киснева терапія за допомогою такого концентратора. Про це розповів генеральний директор ТОВ Телекарт-Прилад Олексій Козлов.

— Вивчивши проблему, ми зрозуміли, що якщо людина потрапляє в лікарню з ковідом, під час більш важкої форми перебігу хвороби переважно немає потреби в ШВЛ. Потрібна просто киснева терапія. І ми зробили висновок, що ключовим обладнанням в таких ситуаціях є кисневий концентратор. Ми купили кілька іноземних зразків, розібрали їх. Почали розбиратися у фізиці процесу, вивчили “матчастину”, і в результаті вирішили розробити свою систему подачі кисню з потрібним тиском, — розповів Олексій Козлов.

Стартувавши навесні цього року, компанія вже має кілька зразків, які запустили на сертифікацію Метртестстандарту в Києві.

— У виробництво вже запущена перша серійна партія кисневих концентраторів – близько 100 штук. Наприкінці жовтня почали збирати першу дослідну партію. Приватні та державні установи вже роблять замовлення для тестування цього обладнання, — розповідає гендиректор підприємства.

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