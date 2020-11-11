Львовский горсовет обратится в суд из-за карантина выходного дня

Львовский городской совет готовит иск в суд, чтобы обжаловать решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

— Ждем полный текст постановления правительства, потому что его еще нет. Локдаун на выходные — абсурд. Такое впечатление, что у нас важные решения сначала принимаются, а потом чиновники начинают анализировать, что же они наделали. За субботу и воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях — это живые деньги, которые кормят тысячи семей. Кто будет компенсировать эти потери, — отмечает мэр Львова Андрей Садовый.

Он заверил, что будет сообщать о ходе дела.

В Украине вводят общегосударственный карантин с ограничениями оранжевой зоны и карантин выходного дня, который будет действовать с 14 ноября и по меньшей мере до 30 ноября.

Однако мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Львов отказывается выполнять решение о введении карантина выходного дня.

Источник: Андрей Садовой