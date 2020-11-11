Львівська міськрада позиватиметься до суду через карантин вихідного дня

Львівська міська рада готує позов до суду, аби оскаржити рішення Кабміну про запровадження карантину вихідного дня.
– Чекаємо на повний текст постанови уряду, бо його досі немає. Локдаун на вихідні – абсурд. Таке враження, що в нас важливі рішення спочатку ухвалюються, а потім чиновники починають аналізувати, що ж вони наробили.
За суботу та неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. І це не історія про розваги – це живі гроші, які годують тисячі сімей. Хто буде компенсувати ці втрати, – наголошує мер Львова Андрій Садовий.
Він запевнив, що повідомлятиме про перебіг справи.
В Україні запроваджують загальнодержавний карантин з обмеженнями помаранчевої зони та карантин вихідного дня, який діятиме з 14 листопада і щонайменше до 30 листопада.
Однак мер Львова Андрій Садовий заявив, що Львів відмовляється виконувати рішення про запровадження карантину вихідного дня.
Джерело: Андрій Садовий