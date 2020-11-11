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Факти / Україна / Політика

Львівська міськрада позиватиметься до суду через карантин вихідного дня

Львівська міська рада готує позов до суду, аби оскаржити рішення Кабміну про запровадження карантину вихідного дня.

– Чекаємо на повний текст постанови уряду, бо його досі немає. Локдаун на вихідні – абсурд.  Таке враження, що в нас важливі рішення спочатку ухвалюються, а потім чиновники починають аналізувати, що ж вони наробили.

За суботу та неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. І це не історія про розваги – це живі гроші, які годують тисячі сімей. Хто буде компенсувати ці втрати, – наголошує мер Львова Андрій Садовий.

Він запевнив, що повідомлятиме про перебіг справи.

В Україні запроваджують загальнодержавний карантин з обмеженнями помаранчевої зони та карантин вихідного дня, який діятиме з 14 листопада і щонайменше до 30 листопада.

Однак мер Львова Андрій Садовий заявив, що Львів відмовляється виконувати рішення про запровадження карантину вихідного дня.

Джерело: Андрій Садовий

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