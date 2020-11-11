Укрзалізниця обіцяє збільшити кількість потягів, які курсуватимуть Україною перед різдвяними святами.

Це зроблять, не зважаючи на те, що в країні запровадили загальнонаціональний карантин. Така ініціатива має місце, оскільки люди подорожуватимуть у будь-якому випадку, а просторий потяг це куди кращий варіант, ніж тісний автобус.

В коментарі Фактам ICTV в. о. члена правління ПАТ Укрзалізниця Олександр Перцовський зазначив, що перед новорічними святами компанія йде назустріч пасажирам.

– На новорічні свята люди все рівно подорожуватимуть, хтось додому, а хтось у гори, тому ми вводимо додаткову кількість потягів. У вагоні потяга безпечніше, ніж в автобусах. Ми орієнтуємось на Європу – там у багатьох країнах запровадили карантин, але ніхто не обмежував роботу залізниці, – зазначає чиновник, який відповідає за пасажирський напрямок.

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Карантин вихідного дня

В Україні запроваджують загальнодержавний карантин з обмеженнями помаранчевої зони та карантин вихідного дня, який діятиме з 14 листопада і щонайменше до 30 листопада.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що найкращий варіант для медичної системи — це запровадження локдауну на всій території України на три тижні. Однак цього не витримає економіка. Тому МОЗ рекомендує хоча б посилити карантинні обмеження.