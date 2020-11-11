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Факты / Украина

Велосипедистам разрешили ездить по полосе для маршруток

Кабинет министров Украины разрешил велосипедистам двигаться полосой для маршрутных транспортных средств. Постановление правительства №1306 приняли 11 ноября на заседании.

Правительство установило, что полоса для движения маршрутных транспортных средств предназначена и для движения велосипедов.

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— С целью развития велосипедной инфраструктуры и уменьшения травматизма среди велосипедистов проект акта предлагает разрешить движение велосипедистов полосой движения для маршрутных транспортных средств, — отметили в Кабмине.

По результатам анализа скоростного режима на улично-дорожной сети городов, общественный транспорт движется со скоростью примерно 20 км\ч, а средняя скорость авто — 50 км\ч. Поэтому на велосипеде безопаснее двигаться на полосе маршруток.

Кабмин обязал пешеходов носить в темное время суток световозвращающие элементы

Кабинет министров Украины сделал обязательным ношение светоотражающих элементов для пешеходов. Носить их нужно в темное время суток и если недостаточная видимость при движении по проезжей части или обочине.

Источник: Кабмин 

Фото: Dreamstime

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