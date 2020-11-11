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Факты / Украина / Политика

Зеленский предлагает провести аудит внедренных реформ

Президент Владимир Зеленский предлагает провести аудит всех внедренных в Украине реформ. Это поможет решить конституционный кризис в Украине.

Об этом он заявил на заседании обновленной Комиссии по вопросам правовой реформы, сообщает Офис президента Украины.

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Зеленский пояснил, что аудит поможет исправить ошибки, допущенные в реформах, и согласовать законодательство Конституции.

Причиной конституционного кризиса в Украине стало отсутствие должного регулирования, его неполнота и нечеткость некоторых аспектов деятельности судебной власти.

Иск против Зеленского

Конституционный суд Украины открыл конституционное производство в ответ на запрос официально растолковать положения Конституции о возможном привлечении президента Украины к административной ответственности.

Хмельницкий суд хочет узнать, возможно ли привлечь президента Украины Владимира Зеленского к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении своих полномочий.

Источник: Офис президента

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