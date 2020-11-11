Зеленський пропонує провести аудит впроваджених реформ

Президент Володимир Зеленський пропонує провести аудит всіх впроваджених в Україні реформ. Це допоможе вирішити конституційну кризу в Україні.

Про це він заявив на засіданні оновленої Комісії з питань правової реформи, повідомляє Офіс президента України.

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Зеленський пояснив, що аудит допоможе виправити помилки, допущені в реформах, та узгодити законодавство з Конституцією.

Причиною конституційної кризи в Україні стала відсутність належного регулювання, його неповнота та нечіткість деяких аспектів діяльності судової влади.

Позов проти Зеленського

Конституційний суд України відкрив конституційне провадження у відповідь на запит офіційно розтлумачити положення Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності.

Хмельницький суд хоче дізнатись, чи можливо притягнути президента України Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання своїх повноважень.