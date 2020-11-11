Конституционный суд Украины открыл конституционное производство в ответ на запрос официально растолковать положения Конституции о возможном привлечении президента Украины к административной ответственности.

— Постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 года №231-3 (І)/2020 открыто конституционное производство по этому делу, — сообщили в КСУ.

22 июня Хмельницкий горрайонный суд обратился в Верховный суд с просьбой созвать пленум, чтобы решить, нужно ли обращаться в Конституционный суд относительно официального толкования ст. 105 Конституции Украины (Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время выполнения полномочий).

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Хмельницкий суд хочет узнать, возможно ли привлечь президента Украины Владимира Зеленского к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении своих полномочий.

18 сентября пленум Верховного суда решил обратиться с этим вопросом в Конституционный суд.

Причиной таких судебных обращений стало нарушение Зеленским карантина во время поездки в Хмельницкий в июне. Тогда он вместе с делегацией выпил кофе внутри помещения местной кофейни, несмотря на запрет открывать залы заведений общественного питания.

Вместе с Зеленским в заведении сидели без маски руководитель Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель председателя ОП Сергей Трофимов, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

После обнародованных фото пресс-службой президента полиция составила административный протокол на владельца кафе и посетителей, включая президента.