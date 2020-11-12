Конституционный суд уже неделю не может собрать кворум судей из-за обнаружения в нескольких из них Covid-19.

Об этом рассказала руководитель аппарата КС Марьяна Гайовская.

— По состоянию на сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания Covid-19 у нескольких судей. Поэтому в целях предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно, проходят обследование по уточнению диагноза, — отметила она.

По ее словам, сейчас в суде не состоялось ни одного заседания, в котором бы участвовали больные Covid-19 судьи.

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На самоизоляции находится глава суда Александр Тупицкий, а также часть судей, у которых уже подтверждено коронавирус.

Из-за такой ​​ситуации заседаний Палаты КСУ в ближайшее время не будет.

Реакция парламента на решение КСУ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что реакция парламента на решение Конституционного Суда об отмене статьи, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование имущества, была быстрой.

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование имущества.

Источник: Украинская правда, Интерфакс-Украина