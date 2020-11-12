Конституційний суд уже тиждень не може зібрати кворум суддів через виявлення у декількох з них Covid-19.

Про це розповіла керівник апарату КС Мар’яна Гайовська.

– Станом на сьогодні зафіксовані окремі попередні діагностування захворювання на Covid-19 у декількох суддів. Тому з метою попередження розповсюдження захворювання судді працюють дистанційно, проходять обстеження щодо уточнення діагнозу, – зазначила вона.

За її словами, нині в суді не відбулося жодного засідання, в якому б брали участь хворі на Covid-19 судді.

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На самоізоляції перебуває глава суду Олександр Тупицький, а також частина суддів, у яких вже підтверджено коронавірус.

Через таку ситуацію засідань Великої палати КСУ найближчим часом не буде.

Реакція парламенту на рішення КСУ

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що реакція парламенту на рішення Конституційного Суду про скасування статті, яка передбачає покарання за недостовірне декларування майна, була швидкою.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за недостовірне декларування майна.

Джерело: Українська правда, Інтерфакс-Україна