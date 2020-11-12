Несмотря на похолодание, в 11 населенных пунктах Украины до сих пор не начался отопительный сезон.

Граждане продолжают находиться в холодных помещениях из-за долгов 16 производителей тепла.

Без тепла остаются жители населенных пунктов в Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Одесской и Харьковской областях.

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Нафтогаз проинформировал представителей местной власти о должниках.

Отопительный сезон

В конце октября из-за долгов перед Нафтогазом начало отопительного сезона задерживалось в Смеле Черкасской области.

18 котельных населенного пункта не были подключены к системе газоснабжения, из-за чего местные жители массово находились в холодных помещениях.

Подробнее об отопительном сезоне в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Нафтогаз