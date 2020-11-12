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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Жители 11 населенных пунктов Украины сидят в холодных квартирах из-за долгов

Несмотря на похолодание, в 11 населенных пунктах Украины до сих пор не начался отопительный сезон.

Граждане продолжают находиться в холодных помещениях из-за долгов 16 производителей тепла.

Без тепла остаются жители населенных пунктов в Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Одесской и Харьковской областях.

Читайте: Горячий водопад в подъезде: как в Киеве начался отопительный сезон

Нафтогаз проинформировал представителей местной власти о должниках.

Отопительный сезон

В конце октября из-за долгов перед Нафтогазом начало отопительного сезона задерживалось в Смеле Черкасской области.

18 котельных населенного пункта не были подключены к системе газоснабжения, из-за чего местные жители массово находились в холодных помещениях.

Подробнее об отопительном сезоне в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Нафтогаз

Фото: Dreamstime

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