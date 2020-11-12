Попри похолодання, в 11 населених пунктах України досі не розпочався опалювальний сезон.
Громадяни продовжують перебувати у холодних приміщеннях через борги 16 виробників тепла.
Без тепла залишаються мешканці населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Луганській, Одеській та Харківській областях.
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Нафтогаз поінформував представників місцевої влади про боржників.
Опалювальний сезон
Наприкінці жовтня через борги перед Нафтогазом початок опалювального сезону затримувався у Смілі Черкаської області.
18 котелень населеного пункту не були під’єднані до системи газопостачання, через що місцеві мешканці масово перебували у холодних приміщеннях.
Детальніше про опалювальний сезон в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.
Джерело: Нафтогаз