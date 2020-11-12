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Факты / Украина / Политика

Местные выборы в Броварах: ЦИК объявила повторное голосование

В городе Бровары Киевской области состоится повторное голосование на выборах городского головы.

За победу будут бороться мэр Броваров Игорь Сапожко, которого поддержали 13 798 избирателей (44,07%) и выдвиженец от партии Слуга народа Дмитрий Ратников (4186 голосов, или 13,37%).

Читайте: В Броварах нарушили тайну голосования — результаты выборов под вопросом

Дату повторного голосования на сайте Центризбиркома пока не отмечено.

Центральная избирательная комиссия объяснила, что задержка с подсчетом голосов на местных выборах 2020 в некоторых общинах произошла из-за обжалования результатов в судах.

Еще одна причина — повторный подсчет голосов, сообщили в ЦИК.

Второй тур местных выборов в Украине

В некоторых городах избирателям придется еще раз выбирать кандидата на должность мэра. Второй тур состоится 15 и 22 ноября.

Повторное голосование связано с тем, что ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей.

Источник: ЦИК

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