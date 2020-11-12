Местные выборы в Броварах: ЦИК объявила повторное голосование

В городе Бровары Киевской области состоится повторное голосование на выборах городского головы.
За победу будут бороться мэр Броваров Игорь Сапожко, которого поддержали 13 798 избирателей (44,07%) и выдвиженец от партии Слуга народа Дмитрий Ратников (4186 голосов, или 13,37%).
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Дату повторного голосования на сайте Центризбиркома пока не отмечено.
Центральная избирательная комиссия объяснила, что задержка с подсчетом голосов на местных выборах 2020 в некоторых общинах произошла из-за обжалования результатов в судах.
Еще одна причина — повторный подсчет голосов, сообщили в ЦИК.
Второй тур местных выборов в Украине
В некоторых городах избирателям придется еще раз выбирать кандидата на должность мэра. Второй тур состоится 15 и 22 ноября.
Повторное голосование связано с тем, что ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей.