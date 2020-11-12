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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Місцеві вибори у Броварах: ЦВК оголосила повторне голосування

У місті Бровари Київської області відбудеться повторне голосування на виборах міського голови.

За перемогу боротимуться мер Броварів Ігор Сапожко, якого підтримали 13 798 виборців (44,07%) та висуванець від партії Слуга народу Дмитро Ратніков (4 186 голосів, або 13,37%).

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Дату повторного голосування на сайті Центрвиборчкому наразі не зазначено.

Центральна виборча комісія пояснила, що затримка з підрахунком голосів виборців на місцевих виборах 2020 у деяких громадах сталася через оскарження результатів у судах.

Ще одна причина – повторний підрахунок голосів, повідомили у ЦВК.

Другий тур місцевих виборів в Україні

У деяких містах виборцям доведеться ще раз вибирати кандидата на посаду мера. Другий тур відбудеться 15 і 22 листопада.

Повторне голосування пов’язано з тим, що жоден з кандидатів не отримав понад 50% голосів виборців.

Джерело: ЦВК

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