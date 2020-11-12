Повернення російської делегації в Парламентську Асамблею Ради Європи свідчить про незацікавленість основних країн-членів поставити Росію на місце як країну-агресора, вважає постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк.

– Я можу констатувати випадки відходу від фундаментальних принципів і статутних положень Ради Європи, – сказав український дипломат.

За його словами, дуже прикро спостерігати у Страсбурзі за тим, як шукають різні приводи, щоб уникнути назвати Росію порушником прав людини на окупованих територіях України.

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– Це, на мою думку, є серйозним недоліком. Це не властиво Раді Європи, як організації, проте пов’язано з нинішніми політичними тенденціями в багатьох провідних європейських країнах, – додав Тарасюк.

Водночас Україна постійно вказує на відступи в Раді Європи від демократичних принципів і стандартів.

Повернення Росії в ПАРЄ

29 січня ПАРЄ ратифікувала повноваження російської делегації, відхиливши пропозицію представників України та держав-партнерів щодо обмежень.

Водночас вимоги, пов’язані з окупацією, залишаються чинними, незважаючи на повернення Росії в ПАРЄ.