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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Мери не можуть скасовувати карантин вихідного дня, біля ТРЦ чергуватиме поліція – Шмигаль

Мери міст не мають повноважень для скасування правил карантину вихідного дня. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час селекторної наради з очільниками регіонів, яка відбулася 13 листопада.

– Мери міст не можуть дозволяти або забороняти дію рішень уряду.

Рішення Кабінету міністрів України стосуються усіх суб’єктів господарювання на території України. Якщо це, наприклад, торговий центр, то він не може працювати на вихідних.

Також Шмигаль наголосив, що міські адміністрації повинні забезпечити перевірку закладів на вихідних. Дотримання правил вихідного дня має контролювати поліція та Держпродспоживслужба.

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Відмова від карантину вихідного дня

11 листопада Кабінет міністрів запровадив карантин вихідного дня. Він передбачає обмеження щодо роботи ресторанів, кафе, ТРЦ,  розважальних закладів тощо.

Мери багатьох міст заявили про відмову виконувати таке рішення.

З критикою виступили міські голови таких населених пунктів: Слов’янськ, Львів, Одеса, Миколаїв, Черкаси, Рівне, Луцьк, Мукачево.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Урядовий портал

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