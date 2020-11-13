Не в кафе чаще всего инфицируются: Черкассы против карантина на выходные

В Черкассах не будут внедрять карантин выходного дня, решила местная комиссия ТЭБ и ЧС.

Предложение не поддерживать карантин выходного дня в городе вынес мэр Анатолий Бондаренко, который заявил, что власти “не должны решать проблемы с коронавирусом за счет предпринимателей”.

Новые противоэпидемические правила, которые разработало Министерство здравоохранения Украины, неэффективны, ведь чаще всего возникают заражения не в кафе или ресторанах, высказал мнение директор департамента здравоохранения и медицинских услуг ЧМР Всеволод Кульчиковский.

— Есть градация мест, где чаще всего возникают заражения, вот в ней одно из первых мест занимают кабинеты врачей. Сейчас в них наиболее часто происходят заражения, — сказал эксперт.

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Кто еще пошел против решения Кабмина

Ранее мэрии Львова и Славянска заявляли, что не будут соблюдать карантин выходного дня.

Как известно, украинское правительство ввело карантин в выходные дни на всей территории страны.

Этот режим продлится как минимум до 30 ноября, с возможностью продления — в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Критическая инфраструктура, в частности общественный транспорт, аптеки и продуктовые магазины будут работать и в выходные; тренажерные залы, гостиницы, рестораны, кинотеатры, торговые центры, бассейны, зоопарки и т.д. будут закрыты.

Источник: 18000