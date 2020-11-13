Не в кафе найчастіше інфікуються: Черкаси проти карантину на вихідні

У Черкасах не впроваджуватимуть карантин вихідного дня, вирішила місцева комісія ТЕБ та НС.
Пропозицію не підтримувати карантин вихідного дня у місті виніс мер Анатолій Бондаренко, який заявив, що влада “не повинна вирішувати проблеми з коронавірусом за рахунок підприємців”.
Нові протиепідемічні правила, які розробило Міністерство охорони здоров’я України, неефективні, адже найчастіше виникають зараження не в кафе, або ресторанах, висловив думку директор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг ЧМР Всеволод Кульчиковський.
– Є градація місць, де найчастіше виникають зараження, от в ній одне з перших місць займають кабінети лікарів. Нині у них найбільш часто відбуваються зараження, – сказав експерт.
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Хто ще пішов проти рішення Кабміну
Раніше мерії Львова та Слов’янська заявляли, що не будуть дотримуватися карантину вихідного дня.
Як відомо, український уряд запровадив карантин у вихідні дні на всій території країни.
Цей режим триватиме, щонайменше, до 30 листопада, з можливістю продовження – залежно від епідеміологічної ситуації.
Критична інфраструктура, зокрема громадський транспорт, аптеки та продуктові магазини працюватимуть і у вихідні; тренажерні зали, готелі, ресторани, кінотеатри, торгові центри, басейни, зоопарки тощо будуть закриті.
Джерело: 18000