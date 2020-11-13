Государственная служба статистики обнародовала средние цены на товары и услуги в Украине за октябрь 2020 года. Оказалось, что самые дорогие продукты — яйца, подсолнечное масло и сахар.

По данным службы, овощи дешевеют, а продукты нового урожая — дорожают. Так, яйца подорожали на 23,3%, десяток стоит до 22,2 грн.

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Сахар в этом месяце стоит до 18,3 грн. за килограмм, он подорожал на 22,5%. Подсолнечное масло поднялась в цене на 6,9% и стоит до 37,5 грн за литр.

Овощи дешевеют. Теперь килограмм моркови можно купить до 6,9 грн (-12,9%), лук до 5,3 грн за килограмм (-7,2%), свеклу до 5,5 грн за килограмм (4,0%).

Также в Госстате отметили, что цены на сигареты премиум-класса поднялись на 2,2%, их можно купить до 55,9 грн за пачку. На водку цена снизилась на 0,1%, бутылку, объемом 0,5 л можно купить до 92,5 грн.

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По статистике, украинцы тратят на продукты и еду почти половину своих доходов. По мнению экспертов, больше всего в этом году подорожает масло, хлеб и сахар. Производство аграрной продукции сократится на 10%, зерна и пшеницы — на 20%, подсолнечника и сахара — в пределах 30%.

Недополученный урожай зерновых также повлияет и на мясную и молочную продукцию. Свинина может подорожать до 20%.