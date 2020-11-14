Карантин выходного дня в Украине: Степанов обратился к мэрам городов

Максим Степанов на брифинге обратился к мэрам городов, где будет второй тур выборов, представителям бизнеса и критикам карантина выходного дня.

— У меня к вам одна просьба — относиться к своим избирателям как к людям, а не как к электорату. Жизнь и здоровье любого гражданина должны быть выше политики, — сказал министр.

Он также попросил представителей бизнеса с пониманием отнестись к ограничениям.

— Я понимаю, что вы в эти дни будете терять средства. Однако правительство предложит механизм поддержки в такой тяжелый период. Думайте о том, что сохраните жизнь людей, которые потом придут в ваше кафе или ресторан, — отметил Степанов.

Читайте: Карантин выходного дня — в Днепре не будут ужесточать меры

А людям, которые критикуют украинских медиков и эпидемиологов из-за карантина выходного дня, привел пример Израиля. Там летом вводили в выходные такие же ограничения, и это дало результаты.

Карантин выходного дня

Три недели подряд в Украине будет действовать карантин выходного дня. Он начался в 00.00 в субботу, 14 ноября и закончится в 00.00 понедельника, 16 ноября.

В следующие выходные будет действовать такая же схема.