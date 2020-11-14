Карантин вихідного дня в Україні: Степанов звернувся до мерів міст

Максим Степанов на брифінгу звернувся до мерів міст, де буде другий тур виборів, представників бізнесу та критиків карантину вихідного дня.

– У мене до вас одне прохання – відноситися до своїх виборців як до людей, а не як до електорату. Життя і здоров’я будь-якого громадянина мають бути вище політики, – сказав міністр.

Він також попросив представників бізнесу з розумінням поставитися до обмежень.

– Я розумію, що ви у ці дні втрачатимете кошти. Проте уряд запропонує механізм підтримки у такий важкий період. Думайте про те, що збережете життя людей, які потім прийдуть до вашого кафе чи ресторану, – наголосив Степанов.

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А людям, які критикують українських медиків та епідеміологів через карантин вихідного дня, навів приклад Ізраїля. Там влітку вводили на вихідні такі ж обмеження, і це дало результати.

Карантин вихідного дня

Три тижні поспіль в Україні діятиме карантин вихідного дня. Він почався о 00.00 в суботу, 14 листопада і закінчиться о 00.00 понеділка, 16 листопада.

У наступні вихідні діятиме така сама схема.