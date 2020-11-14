В Днепре не будут вводить карантин выходного дня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

— Просто городская комиссия по ТЭБ и ЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии, — написал Борис Филатов.

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Кроме того, по словам Филатова, в Днепре и области одна из лучших эпидситуаций в стране.

Карантин выходного дня

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине ввели карантин выходного дня.

Однако не все регионы отреагировали на него положительно. В ряде населенных пунктов отказались ужесточать меры.

Подробнее о карантине выходного дня в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Борис Филатов