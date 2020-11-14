Президент Украины Владимир Зеленский считает карантин выходного дня шансом избежать полного локдауна.

Об этом он заявил во время своего видеообращения 14 ноября.

— Карантин выходного дня — это шанс избежать полного закрытия. Если у нас есть такой шанс, мы им должны воспользоваться. Фактически речь идет о шести нерабочих днях, — отметил Владимир Зеленский.

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Он понимает, что некоторые сферы могут понести потери, но правительство должно оказать им помощь.

— Я постоянно разговариваю с премьер-министром. И они должны засыпать и просыпаться с вопросом, где найти деньги для помощи бизнесу, чтобы он смог пережить эти дни. Не закрыться, не увольнять людей, выстоять. Правительство должно сделать все, чтобы эти три уикенда, эти шесть дней, не стали критическими для дальнейшего существования малого и среднего бизнеса, — добавил президент страны.

В то же время глава страны раскритиковал всех, кто нарушает правила и не выполняет решение правительства.

— Если продолжим играть в хороших полицейских на местах, не выполнять решение правительства и отмечать это концентрами на площади, если будем Covid-атеистами, будем говорить, что мы не верим в маски и социальную дистанцию, я уверен, что в итоге мы проигрываем все, — подвел итог Владимир Зеленский.

Карантин выходного дня

14 ноября — первый день, когда в Украине действует карантин выходного дня.

Несмотря на ограничения, которые из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране ввело правительство, мэры некоторых городов, а также представители бизнеса решили их не соблюдать.

В первый день полиция уже оштрафовала одно учреждение из-за нарушения ограничительных мер.