Президент України Володимир Зеленський вважає карантин вихідного дня шансом уникнути повного локдауну.

Про це він заявив під час свого відеозвернення 14 листопада.

– Карантин вихідного дня – це шанс уникнути повного закриття. Якщо у нас є такий шанс, ми маємо ним скористатися. Фактично йдеться про шість неробочих днів, – зазначив Володимир Зеленський.

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Він розуміє, що деякі сфери можуть зазнати втрат, але уряд має надати їм допомогу.

– Я постійно розмовляю з прем’єр-міністром. І вони мають засинати і просинатися з питанням, де знайти гроші для допомоги бізнесу, щоб він зміг пережити ці дні. Не зачинитися, не звільняти людей, вистояти. Уряд має зробити все, щоб ці три вікенди, ці шість днів, не стали критичними для подальшого існування малого та середнього бізнесу, – додав президент країни.

Водночас очільник країни розкритикував усіх, хто порушує правила та не виконує рішення уряду.

– Якщо продовжимо грати у добрих поліцейських на місцях, не виконувати рішення уряду та відзначати це концентрами на площі, якщо будемо Covid-атеїстами, казатимемо, що ми не віримо у маски та соціальну дистанцію, я впевнений, що у підсумку ми програємо всі, – підсумував Володимир Зеленський.

Карантин вихідного дня

14 листопада – перший день, коли в Україні діє карантин вихідного дня.

Попри обмеження, які через погіршення ситуації з коронавірусом в країні запровадив уряд, мери деяких міст, а також представники бізнесу вирішили їх не дотримуватися.

У перший день поліція уже оштрафувала один заклад за порушення обмежувальних заходів.