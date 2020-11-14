У першу добу дії карантину вихідного дня низка закладів у Києві та Львові порушили обмежувальні заходи. Поліція склала десятки адміністративних протоколів, а також порушила кримінальну справу.

Також силовики штурмом взяли київський заклад Havanа, після того, як активістів, які виявили у них порушення карантину, взяли в заручники. Адміністрація ресторану відмовилася їх впускати і зачинила двері зсередини.

Після дзвінка активістів до поліції, приїхало два автобуси з силовиками, які вибили двері і затримали порушників.

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Також у Києві поліція порушила кримінальну справу через роботу одного з спорткомплексів в Подільському районі столиці. За даними МВС, правоохоронці також склали адміністративний протокол.

Крім того, вони змусили зачинитися ресторани Хлібний і Редкая птица, які працювали з порушенням карантинних заходів. Як повідомляє прес-служба поліції Києва, адміністрація повинна заплатити штраф.

За інформацією прес-служби поліції Львівської області, за день правоохоронці зафіксували 248 закладів, серед них ресторани, кафе і ресторани, які, незважаючи на заборону, працювали. Вони склали 54 адмінпротоколи.

Карантин вихідного дня

В Україні запровадили карантин вихідного дня, який почав діяти з 14 листопада.

Джерело: Поліція Києва, Поліція Львівської області, МВС України

Фото: Поліція Львівської області