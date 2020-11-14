Как распознать диабет: что это такое, симптомы и профилактика

14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом. Это опасное заболевание, от которого, по данным ВОЗ, в мире страдают миллионы людей. Ежегодно их количество увеличивается на 5-7%. В Украине на учете с подтвержденным диабетом находится более 1 млн граждан.

Что такое диабет, какие бывают типы и как уберечь себя от этого заболевания, читайте на Фактах ICTV.