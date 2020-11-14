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Факты / Украина
Как распознать диабет: что это такое, симптомы и профилактика

Как распознать диабет: что это такое, симптомы и профилактика

14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом. Это опасное заболевание, от которого, по данным ВОЗ, в мире страдают миллионы людей. Ежегодно их количество увеличивается на 5-7%. В Украине на учете с подтвержденным диабетом находится более 1 млн граждан.

Что такое диабет, какие бывают типы и как уберечь себя от этого заболевания, читайте на Фактах ICTV.

Что такое диабет

Согласно определению ВОЗ, диабет — это хроническая болезнь, которая развивается тогда, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина (гормона, регулирующего уровень содержания сахара в крови) или когда организм не может эффективно использовать его.

Из-за этого в крови больного повышается уровень сахара, что приводит к повреждению систем организма, в частности нервов и кровеносных сосудов.

Причины диабета

  1. Наследственная предрасположенность.
  2. Метаболические нарушения, вызванные ожирением и малоподвижным образом жизни.
  3. Заболевания поджелудочной железы.
  4. Инфекционные болезни, которые провоцируют вирусы, например, краснухи, оспы, гриппа.
  5. Низкий уровень витамина D в организме.

Симптомы диабета І типа

  1. Чрезмерная жажда.
  2. Частое мочеиспускание.
  3. Потеря веса.
  4. Утомляемость.
  5. Снижение концентрации внимания.
  6. Затуманенное зрение.
  7. Зуд и сухость кожи.
  8. Рвота.
  9. Румянец на щеках.
  10. Одышка.
  11. Шумное дыхание.
  12. Запах ацетона изо рта.

Симптомы диабета ІІ типа

  1. Общая усталость.
  2. Апатия.
  3. Увеличение количества мочи.
  4. Жажда.
  5. Судороги в ногах (преимущественно ночью).
  6. Чрезмерный голод.

Диагностика диабета

Сейчас диагностика диабета происходит путем комплексного лабораторного обследования, куда входит анализ крови на уровень глюкозы.

Лечение диабета

При выявлении диабета больные часто нуждаются в пожизненном введении инсулина.

Кроме того, им назначается диета, основа которой — отказ от употребления сахаросодержащей пищи, ее заменяют специально разработанными для диабетиков аналогами.

Также им советуют отказаться от табака и алкоголя.

Больные диабетом должны постоянно контролировать кровяное давление, а также следить за ногами — носить удобную обувь, соблюдать гигиену, регулярно обследовать нижние конечности.

Профилактика диабета

Чтобы не заболеть диабетом, необходимо правильно питаться, а также заниматься спортом.

Рекомендуется проводить контроль уровня глюкозы в крови хотя бы раз в полгода.

Более 6,1 ммоль/л натощак — повод обратиться к врачу.

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