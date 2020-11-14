Что такое диабет
Согласно определению ВОЗ, диабет — это хроническая болезнь, которая развивается тогда, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина (гормона, регулирующего уровень содержания сахара в крови) или когда организм не может эффективно использовать его.
Из-за этого в крови больного повышается уровень сахара, что приводит к повреждению систем организма, в частности нервов и кровеносных сосудов.
Причины диабета
- Наследственная предрасположенность.
- Метаболические нарушения, вызванные ожирением и малоподвижным образом жизни.
- Заболевания поджелудочной железы.
- Инфекционные болезни, которые провоцируют вирусы, например, краснухи, оспы, гриппа.
- Низкий уровень витамина D в организме.
Симптомы диабета І типа
- Чрезмерная жажда.
- Частое мочеиспускание.
- Потеря веса.
- Утомляемость.
- Снижение концентрации внимания.
- Затуманенное зрение.
- Зуд и сухость кожи.
- Рвота.
- Румянец на щеках.
- Одышка.
- Шумное дыхание.
- Запах ацетона изо рта.
Симптомы диабета ІІ типа
- Общая усталость.
- Апатия.
- Увеличение количества мочи.
- Жажда.
- Судороги в ногах (преимущественно ночью).
- Чрезмерный голод.
Диагностика диабета
Сейчас диагностика диабета происходит путем комплексного лабораторного обследования, куда входит анализ крови на уровень глюкозы.
Лечение диабета
При выявлении диабета больные часто нуждаются в пожизненном введении инсулина.
Кроме того, им назначается диета, основа которой — отказ от употребления сахаросодержащей пищи, ее заменяют специально разработанными для диабетиков аналогами.
Также им советуют отказаться от табака и алкоголя.
Больные диабетом должны постоянно контролировать кровяное давление, а также следить за ногами — носить удобную обувь, соблюдать гигиену, регулярно обследовать нижние конечности.
Профилактика диабета
Чтобы не заболеть диабетом, необходимо правильно питаться, а также заниматься спортом.
Рекомендуется проводить контроль уровня глюкозы в крови хотя бы раз в полгода.
Более 6,1 ммоль/л натощак — повод обратиться к врачу.