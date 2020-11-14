Як розпізнати діабет: що це таке, симптоми і профілактика

14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом. Це небезпечне захворювання, від якого, за даними ВООЗ, у світі страждають мільйони людей. Щорічно їхня кількість зростає на 5-7%. В Україні на обліку з підтвердженим діабетом перебуває понад 1 млн громадян.

Що таке діабет, які бувають типи і як вберегти себе від цього захворювання, читайте на Фактах ICTV.