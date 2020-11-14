Що таке діабет
Відповідно до визначення ВООЗ, діабет – це хронічна хвороба, яка розвивається тоді, коли підшлункова залоза не виробляє достатню кількість інсуліну (гормону, що регулює рівень вмісту цукру в крові) або коли організм не може ефективно використовувати його.
Через це у крові хворого підвищується рівень цукру, що призводить до пошкодження систем організму, зокрема нервів і кровоносних судин.
Причини діабету
- Спадковість.
- Метаболічні порушення, зумовлені ожирінням і малорухливим способом життя.
- Захворювання підшлункової залози.
- Інфекційні хвороби, які провокують віруси, наприклад, краснухи, віспи, грипу.
- Низький рівень вітаміну D в організмі.
Симптоми діабету І типу
- Надмірна спрага.
- Часте сечовипускання.
- Втрата ваги.
- Стомлюваність.
- Зниження концентрації уваги.
- Затуманений зір.
- Свербіж і сухість шкіри.
- Блювота.
- Рум’янець на щоках.
- Задишка.
- Гучне дихання.
- Запах ацетону з рота.
Симптоми діабету ІІ типу
- Загальна втома.
- Апатія.
- Збільшення кількості сечі.
- Спрага.
- Судоми в ногах (переважно вночі).
- Надмірний голод.
Діагностика діабету
Нині діагностика діабету відбувається за допомогою комплексного лабораторного обстеження, куди входить аналіз крові на рівень глюкози.
Лікування діабету
Хворі на діабет часто потребують довічного введення інсуліну.
Крім того, їм призначається дієта, основа якої – відмова від вживання цукровмісної їжі, яку замінюють спеціально розробленими для діабетиків аналогами.
Також їм радять відмовитися від тютюну і алкоголю.
Хворі на діабет повинні постійно контролювати кров’яний тиск, а також стежити за ногами – носити зручне взуття, дотримуватися гігієни, регулярно обстежувати нижні кінцівки.
Профілактика діабету
Щоб не захворіти на діабет, необхідно правильно харчуватися, а також займатися спортом.
Рекомендується контролювати рівень глюкози в крові хоча б раз на півроку.
Понад 6,1 ммоль/л натще – привід звернутися до лікаря.