Наблюдатели гражданской сети Опора начали фиксировать первые нарушения во время проведения второго тура местных выборов.

В Луцке наблюдателя не пустили на утреннее заседание из-за отсутствия бумажного оригинала теста на коронавирус, хотя он имел с собой электронную версию документа.

— В комиссии требовали именно бумажный оригинал с печатью, поэтому посоветовали наблюдателю распечатать его в лаборатории и вернуться. При этом комиссия не предоставила наблюдателю документ, на основе которого требовала справку именно такого образца, — сообщили в Опоре.

На место происшествия вызвали полицию.

Еще на двух участках в Луцке члены комиссий №071044 и №071082 не вели протоколы утренних заседаний. На последнем участке не объявляли ни количества избирателей, ни количества бюллетеней.

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Также два нарушения наблюдатели зафиксировали в Украинке. Избирательная комиссия №320772 начала свое заседание преждевременно. Наблюдатели отмечают, что в 7.05, когда должно было начать заседание УИК, члены комиссии уже опечатали избирательные урны, а сейф с бюллетенями был открыт.

На участке №320767 член избиркома преждевременно заполнила избирательные бюллетени.

Второй тур местных выборов

15 ноября во семи городах Украины проходит повторное голосование на местных выборах. Остальные города, где не определили главу города, будут выбирать свое руководство 22 ноября.

Повторное голосование должно проводиться с осуществлением противоэпидемических мер. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.