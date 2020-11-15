Спостерігачі громадянської мережі Опора почали фіксувати перші порушення під час проведення другого туру місцевих виборів.

У Луцьку спостерігача не допустили на ранкове засідання через відсутність паперового оригіналу тесту на коронавірус, хоча він мав з собою електронну версію документа.

– В комісії вимагали саме паперовий оригінал з печаткою, тому порадили спостерігачеві роздрукувати його в лабораторії і повернутися. При цьому комісія не надала спостерігачеві документ, на основі якого вимагала довідку саме такого зразка, – повідомили в Опорі.

На місце події викликали поліцію.

Ще на двох дільницях у Луцьку члени комісій №071044 і №071082 не вели протоколи ранкових засідань. На останній ділянці не оголошували ні кількості виборців, ні кількості бюлетенів.

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Також два порушення спостерігачі зафіксували в Українці. Виборча комісія №320772 почала своє засідання передчасно. Спостерігачі відзначають, що о 7.05, коли повинно було почати засідання ДВК, члени комісії вже опечатали виборчі урни, а сейф з бюлетенями був відкритий.

На дільниці №320767 член виборчкому передчасно заповнила виборчі бюлетені.

Другий тур місцевих виборів

15 листопада у семи містах України відбувається повторне голосування на місцевих виборах. Інші міста, де не визначили очільника міста, обиратимуть своє керівництво 22 листопада.

Повторне голосування має проводитися зі здійсненням протиепідемічних заходів. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.