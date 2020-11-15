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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Явка во втором туре местных выборов не превышает 10%

По состоянию на 12.00 15 ноября, явка избирателей в Луцке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольском, Краматорске и Украинке Киевской области составляет 8,6%.

Для сравнения во время голосования в первом туре местных выборов 25 октября в аналогичное время явка была 13,5%.

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Второй тур местных выборов 2020: какая явка избирателей

Пока не было зафиксировано ни одной попытки незаконного вброса избирательных бюллетеней в урну для голосования.

Наиболее частым процедурным нарушения по оценкам наблюдателей Опоры есть попытки разглашения тайны голосования путем демонстрации избирателем бюллетеня или его заполнения не в кабинке для голосования.

Попытки фотографирования избирателями бюллетеней имели место на 1,53% избирательных участков.

Нарушения на выборах

В городах Луцк и Украинка, где также проходит повторное голосование, зафиксировали ряд нарушений. В частности в Луцке наблюдателя не пустили на утреннее заседание.

В Украинке на одном из участков заседание началось преждевременно, а член комиссии заполнила избирательные бюллетени заранее.

А в Одессе на одном участке преждевременно открыли сейф — еще до начала утреннего заседания.

Кроме того, на ул. Генерала Петрова избирателю выдали бюллетень после предоставления заграничного паспорта и военного билета. Однако по правилам, осуществить волеизъявление можно только при наличии паспорта гражданина Украины.

Источник: ОПОРА

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