Другий тур місцевих виборів 2020: яка явка виборців

Станом на 12.00 15 листопада, явка виборців у Луцьку, Одесі, Сумах, Херсоні, Кам’янці-Подільському, Краматорську та Українці Київської області становить 8,6%.

Для порівняння під час голосування у першому турі місцевих виборів 25 жовтня в аналогічний час явка була 13,5%.

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Наразі не було зафіксовано жодної спроби незаконного вкидання виборчих бюлетенів в скриньку для голосування.

Найбільш частим процедурним порушення за оцінками спостерігачів Опори є спроби розголошення таємниці голосування шляхом демонстрації виборцем бюлетеня або його заповнення не в кабінці для голосування.

Спроби фотографування виборцями бюлетенів мали місце на 1,53% виборчих дільниць.

Порушення на виборах

У містах Луцьк та Українка, де також проходить повторне голосування, зафіксували низку порушень. Зокрема в Луцьку спостерігача не допустили на ранкове засідання.

В Українці на одній з дільниць засідання розпочалося передчасно, а член комісії заповнила виборчі бюлетені наперед.

А в Одесі на одній з дільниць передчасно відкрили сейф – ще до початку ранкового засідання.

Крім того, на вул. Генерала Петрова виборцю видали бюлетень після надання закордонного паспорта та військового квитка. Проте за правилами, здійснити волевиявлення можна тільки за наявності паспорта громадянина України.