За перший день карантину вихідного дня поліція склала майже тисячу адмінпротоколів

В Україні за перший день роботи карантину вихідного дня, 14 листопада, правоохоронці зафіксували 1029 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів.

Поліція склала 990 адмінпротоколів та відкрила 9 кримінальних проваджень.

Найбільше порушень зафіксовано у Львівській області – 390, у Дніпропетровській області – 209, у Черкаській області – 128, у місті Києві – 121, у Київській області – 84 та у Тернопільській області – 74.

З початку карантину до органів поліції надійшло 134 067 повідомлень, пов’язаних із порушенням карантинних заходів. Поліцейські склали 52 003 адміністративних протоколи та розпочали 445 кримінальних проваджень.

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Карантин вихідного дня

В Україні запровадили карантин вихідного дня, який почав діяти з 14 листопада.

Напередодні представники місцевої влади та бізнесу заявляли, що не будуть виконувати постанову Кабміну. З ними вирішили боротися штрафами.

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