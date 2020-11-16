Хотел сделать фото: на Львовщине 17-летнего парня ударило током на крыше поезда

Во Львовской области юноша получил поражение электрическим током на железнодорожной станции. В поселке Красное 17-летний парень влез на вагон поезда и попросил друга его сфотографировать.

Во время позирования пострадавший взялся руками за высоковольтную линию электропередач, от которой получил поражение током и упал на землю. Его госпитализировали в больницу с ожогами тела.

В результате инцидента товарищ парня не пострадал. Полиция рассматривает вариант открытия уголовного производства.

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Во Львове юношу убило током

В начале года во Львове 18-летний юноша скончался в результате поражения током. Парень прогуливался железнодорожными путями и решил вылезти на вагон, чтобы сделать селфи.

От большого напряжения он погиб сразу на месте.