Залез на вагон, чтобы сделать селфи: во Львове юношу убило током

Во Львове на железнодорожной станции Підзамче от поражения током погиб 18-летний парень.

Инцидент также прокомментировали правоохранительные органы.

– 29 января около 22.00 в полицию поступило сообщение от медиков скорой помощи о том, что на железнодорожных путях по улице Опришковского во Львове погиб молодой парень, – отметили в полиции.

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Правоохранители установили, что вместе со своим братом и другом, парень прогуливался железнодорожными путями и решил сделать селфи на вагоне-цистерне.

Он вылез на вагон и был поражен электрическим током. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

Сейчас открыто криминальное производство, а обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее украинский работник погиб в Польше от удара током.

Фото: Укрзализниця