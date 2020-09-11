PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Поезд отрезал ноги школьнице, которая шла на уроки

В Коростенской районной больнице спасают жизнь 9-летней Софии, которой поезд отрезал ноги.

В тот день София впервые пошла в школу сама.

— Я сказала — Софийка, иди раньше, если ты хочешь еще в школе погулять. Она ушла спокойно. Она у меня спросила: мама, можно я это, коротким путем? Говорю, нет, никаких коротких путей: либо маршрутка, или по дорожке, как мы всегда ходим, — рассказывает мать девочки Оксана Науменко.

Софийка пошла напрямик через железнодорожные пути. Чтобы не обходить поезд из 60-ти вагонов, решила пролезть под одним из них. И именно тогда поезд поехал и травмировал девушку.

Читайте: Пробежал в сантиметрах: пешехода чудом не сбил поезд на переезде

Везде у путей — таблички о запрете перехода. Однако людей это не останавливает. Они даже вытоптали тропинку через несколько железнодорожных путей, чтобы сократить путь из спального района в центр города.

На пути им даже не помешал бетонный забор, в котором неизвестные сделали дырку. Лишь после трагедии с девочкой, железнодорожники починили ее металлическими прутьями.

— Для людей это совсем не преграда. Увидев всю эту ужасную трагедию возможно что-то люди поймут из того, — рассказал заместитель руководителя железнодорожной станции Коростень Владимир Ходакивський.

Полиция открыла уголовное производство. А для пострадавшей Софии горожане активно собирают деньги. Реабилитация будет тяжелой, длительной и дорогой. А ее мать с двумя детьми — в декрете и без того еле сводит концы с концами. Чтобы помочь Софийке — номер ее матери — (098) 061 88 95 Оксана.

Поезд сбил студента

На железнодорожной станции Яковцы под Полтавой поезд сбил 18-летнего парня. Машинист задействовал экстренное торможение, однако не успел полностью остановить поезд влетел в студента.

Смерть наступила в результате травмы головы, парень скончался на месте.

Источник: Надзвичайні новини

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка