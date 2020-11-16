Хотів зробити фото: на Львівщині 17-річного хлопця вдарило струмом на даху потяга

У Львівській області юнак отримав ураження електричним струмом на залізничній станції. У селищі міського типу Красне 17-річний хлопець виліз на вагон потяга та попросив друга його сфотографувати.

Під час позування потерпілий взявся руками за високовольтну лінію електропередач, від якої отримав ураження струмом і впав на землю. Його госпіталізували до лікарні з опіками тіла.

Внаслідок інциденту товариш хлопця не постраждав. Поліція розглядає варіант відкриття кримінального провадження.

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У Львові юнака вбило струмом

На початку року у Львові 18-річний юнак помер внаслідок ураження струмом. Хлопець прогулювався залізничними колями і вирішив вилізти на вагон, щоб зробити селфі.

Від великої напруги він загинув одразу на місці.