В Украине изменились правила выдачи микрокредитов

Осенью 2020 года произошли два изменения украинского законодательства в области микрокредитования. Так, 15 сентября был расширен перечень типов кредитных договоров, подпадающих под действие Закона Украины О потребительском кредитовании.

Позднее, 7 октября 2020 года президент Украины подписал закон № 891-ІХ, ужесточающий требования к деятельности финансовых организаций, выдающих микрокредиты. Поправки вступают в силу с 1 января 2021 года.

Изменения связаны с растущей популярностью микрокредитования — как отмечает глава аналитического отдела Сredit-10 в Украине Александр Корж, постоянными клиентами МФО являются более 390 тыс. украинцев.

При этом в среднем на одного пользователя приходится три долга, так как получить несколько мелких займов проще, чем один крупный (в 2016 году средний показатель составлял 1,5 кредита на человека). В отдельных случаях клиенты МФО открывают до 40 единовременных займов.

Нововведения призваны упорядочить выдачу микрокредитов, в первую очередь, снизить количество проблемных займов и облегчить долговую нагрузку на население. Ниже рассмотрим основные пункты изменений.

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Новые правила обязали компании раскрывать реальную стоимость микрозаймов на сумму менее минимальной зарплаты (5 тыс. грн) и период до одного месяца — прежде это правило на такие кредиты не распространялось. Также МФО будут обязаны указывать годовую ставку, включающую все расходы клиента. Она позволяет точнее оценить размер переплаты: например, 1,7% суточных равны 605,2% годовых.

Как отмечают специалисты Сredit-10, изменения коснулись правил выдачи займов без процентов. Напомним — многие МФО предлагают взять первый кредит под 0% или 0,01%. На самом же деле такая ставка действительна только в течение грейс-периода (как правило от нескольких дней до месяца). За каждый последующий день заемщику придется платить по полной ставке.

То, что беспроцентным кредит является только часть срока, кредиторы нередко умалчивали — в частности, указывали эту информацию только в договоре. Нередко подобные уловки приводили к тому, что клиенты, не сумев разобраться в условиях займа, неожиданно задолжали крупную сумму денег. Новые правила запрещают рекламировать подобные займы как беспроцентные.

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Заключение договора

Согласно новых правил, компании обязаны предоставить паспорт онлайн-кредитов, если их размер превышает сумму минимальной зарплаты. Договор в любом случае должен содержать всю ключевую информацию по займу:

точную ставку;

наличие и стоимость дополнительных или сопутствующих услуг;

график оплаты;

сведения о санкциях при просрочке и другое.

Кроме того, кредитодатель отныне должен безвозмездно передавать данные по всем выданным займам (сумму, дату получения, просрочки или погашения) минимум в одно Бюро кредитных историй из включенных в Реестр, причем не позднее двух дней после изменения. Потребитель же должен давать МФО право на доступ к своей кредитной истории.

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Просрочка

Прежде пеня насчитывалась с первого дня просрочки (если не был предусмотрен грейс-период) и порой увеличивала сумму долга в десятки раз. Кроме того, дополнительно мог взиматься и разовый штраф в размере от 50% от суммы задолженности.

После вступления в силу изменений совокупный размер пени и штрафов не сможет превышать двойную сумму кредита — причем это запрещается даже тогда, когда заемщик дал дополнительное информированное согласие на повышение пени.

Прогнозы

Как отмечают специалисты Сredit-10, многим кредитным компаниям уже с начала весны пришлось сменить стратегию из-за карантинных ограничений. Внесенные в законодательство изменения, а также угроза повторного жесткого карантина заставит МФО искать новые пути развития бизнеса. По прогнозам аналитиков, большая часть мелких игроков может вовсе уйти с рынка, останутся преимущественно крупные финансовые организации с хорошим капиталом.

С другой стороны, по мнению экспертов, закон благотворно повлияет на финансовое благосостояние заемщиков. Во-первых, он будет способствовать сокращению ошибочных сделок, заключенных без полного понимания условий. Во-вторых, раскрытие годовой ставки и общей суммы расходов за использование кредитных средств должно удержать потребителей от получения займа на маловажные цели.