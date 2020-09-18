Всемирный банк отложил выделение Украине кредита в размере $350 млн

Всемирный банк откладывает на неопределенное время выделение Украине первого транша на $ 350 млн.

Министр финансов Украины Сергей Марченко напомнил, что решение о выделении средств Украине было принято еще в конце июня, однако деньги до сих пор не поступили.

— Мы их ожидаем. 1 сентября мы провели крупнейшую выплату $2 млрд и сделали это самостоятельно без финансовой поддержки от международных партнеров, на которую рассчитывали. Мы готовы к разным сценариям, но рассчитываем на поддержку наших международных партнеров, — сказал он.

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Министр надеется, что Украина все-таки получит первый транш из общего кредита в 700 млн еще до конца года. При этом он уточнил, что Украина сначала надеялась привлечь больший кредит от Всемирного банка.

— Прежде всего мы говорили об $1 млрд за DPL, но в связи с существенной нагрузкой на бюджет Всемирного банка из-за большого количества запросов от всех стран-членов, эта сумма была уменьшена до $700 млн и отдельный проект социальной поддержки, который мы сейчас финализируем. Мы надеемся получить все эти средства в этом году, поскольку это залог своевременного финансирования накопленных расходов, — пояснил Марченко.

Убытки от коронавируса

Из-за коронавируса и карантинных мер бизнес во всем мире потерпел значительные убытки.

Не стали исключением в предприятия Киева, из-за карантинных мер большинство из них не работали.

Сейчас заведения и учреждения столицы постепенно возобновляют свою работу.