44 пассажирских самолета российской компании попали под арест за нарушение порядка въезда и выезда на территорию оккупированного Крыма.
Арест наложен в рамках производства, возбужденного по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111 (Государственная измена);
- ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
- ч. 2 ст. 332-1 (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее);
- ст. 334 (Момент приобретения права собственности по договору).
Следствием установлено, что в настоящее время 37 авиакомпаний РФ осуществляют регулярные авиаперевозки на полуостров с нарушением норм украинского законодательства.
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Наложение ареста позволит ограничить полеты российских самолетов в том числе и в европейские страны.
Деоккупация Крыма
Украина планирует пригласить Россию к участию в платформе по деоккупации Крыма, несмотря на то, что страна-агрессор, скорее всего, откажется.
О ее создании заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН. До конца года она должна поддержать обновленную резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму.