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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Арестованы 44 пассажирских самолета РФ за авиаперевозки в Крым — СБУ

44 пассажирских самолета российской компании попали под арест за нарушение порядка въезда и выезда на территорию оккупированного Крыма.

Арест наложен в рамках производства, возбужденного по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (Государственная измена);
  • ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
  • ч. 2 ст. 332-1 (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее);
  • ст. 334 (Момент приобретения права собственности по договору).

Следствием установлено, что в настоящее время 37 авиакомпаний РФ осуществляют регулярные авиаперевозки на полуостров с нарушением норм украинского законодательства.

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Наложение ареста позволит ограничить полеты российских самолетов в том числе и в европейские страны.

Деоккупация Крыма

Украина планирует пригласить Россию к участию в платформе по деоккупации Крыма, несмотря на то, что страна-агрессор, скорее всего, откажется.

О ее создании заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН. До конца года она должна поддержать обновленную резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму.

Источник: СБУ

Фото: Dreamstime

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