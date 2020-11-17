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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Арештовано 44 пасажирських літаки РФ за авіаперевезення до Криму – СБУ

44 пасажирських літаки російської компанії потрапили під арешт через порушення порядку в’їзду та виїзду на територію окупованого Криму.

Арешт накладено в рамках провадження, порушеного за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (Державна зрада);
  • ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ч. 2 ст. 332-1 (Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);
  • ст. 334 (Момент набуття права власності за договором).

Слідством встановлено, що нині 37 авіакомпаній РФ здійснюють регулярні авіаперевезення до півострова в порушення норм українського законодавства.

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Накладення арешту дозволить обмежити польоти російських літаків зокрема й до європейських країн.

Деокупація Криму

Україна планує запросити Росію до участі в платформі щодо деокупації Криму, незважаючи на те, що країна-агресор, швидше за все, відмовиться.

Про її створення заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї ООН. До кінця року вона має підтримати оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму.

Джерело: СБУ

Фото: Dreamstime

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