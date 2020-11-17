У власти не было времени на длительную общественную дискуссию о введении карантина выходного дня, так как необходимо было принимать быстрые решения.

Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, перед введением карантина выходного дня правительство проводило консультации с профильными комитетами Верховной Рады.

— Врачи на передовой, и если сравнивать борьбу с Covid-19 с войной, то решение в боевых условиях принимают очень быстро. И не всегда есть возможность месяц проводить общественную дискуссию, — рассказал Шмыгаль.

Он привел пример Израиля и Турции, где после введения карантина выходного дня показатели заболеваемости снизились.

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По его словам, медицинская система может справиться с приростом в 12 тыс. человек.

— Но количество врачей и их физические возможности ограничены, — отметил Шмыгаль.

Карантин выходного дня

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября в течение минимум трех недель. Запрещено работать ТРЦ, развлекательным заведениям, принимать посетителей ресторанам и кафе и салонам красоты.

На выходные клиентов будут обслуживать только АЗС, аптеки и продуктовые магазины. Общепит может работать навынос.