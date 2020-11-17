У влади не було часу на тривалу суспільну дискусію щодо введення карантину вихідного дня, оскільки необхідно було ухвалювати швидкі рішення.

Про це в ефірі програми Свобода слова на ICTV сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, перед введенням карантину вихідного дня уряд проводив консультації з профільними комітетами Верховної Ради.

– Лікарі на передовій, і якщо рівняти боротьбу з Covid-19 з війною, то рішення в бойових умовах ухвалюють дуже швидко. І не завжди є можливість місяць проводити суспільну дискусію, – розповів Шмигаль.

Він навів приклад Ізраїлю та Туреччини, де після запровадження карантину вихідного дня показники захворюваності знизилися.

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За його словами, медична система можєе впоратися з приростом у 12 тис. осіб.

– Але кількість лікарів та їх фізичні можливості обмежені, – зазначив Шмигаль.

Карантин вихідного дня

11 листопада Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада впродовж мінімум трьох тижнів. Заборонено працювати ТРЦ, розважальним закладам, приймати відвідувачів, ресторанам та кафе та салонам краси.

На вихідні клієнтів обслуговуватимуть лише АЗС, аптеки та продуктові магазини. Заклади харчування можуть працювати на виніс.