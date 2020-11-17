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Факты / Украина
Віталій Плахотний |

Дело Роттердам+: Апелляционная палата ВАКС поставила точку

Производство о восстановлении дела Роттердам+ окончательно закрыли после решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Производство закрыли из-за отказа от апелляционной жалобы заявителя, сообщил руководитель пресс-службы Апелляционной палаты ВАКС Вадим Клищенко и уточнил, что соответствующее заявление было подано в суд 16 ноября.

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Дело Роттердам+

8 августа 2019 детективы НАБУ объявили шести лицам подозрение в злоупотреблении служебным положением при введении так называемой формулы Роттердам+, которая привела к тому, что потребители электроэнергии понесли убытки на сумму 18,87 млрд грн.

Бывший глава Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка и экс-заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского заочно арестовали.

27 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура не получила достаточно доказательств вины подозреваемых и закрыла дело.

27 октября ВАКС возобновил дело Роттердам+.

Источник: УНИАН

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