Справа Роттердам+: Апеляційна палата ВАКС поставила крапку

Провадження щодо відновлення справи Роттердам+ остаточно закрили після рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Провадження закрили через відмову від апеляційної скарги заявника, повідомив керівник прес-служби Апеляційної палати ВАКС Вадим Кліщенко та уточнив, що відповідну заяву було подано до суду 16 листопада.

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Справа Роттердам+

8 серпня 2019 року детективи НАБУ оголосили шістьом особам підозру в зловживанні службовим становищем під час запровадження так званої формули Роттердам+, яка призвела до того, що споживачі електроенергії зазнали збитків на суму 18,87 млрд грн.

Колишнього голову Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка та екс-заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського заочно арештували.

27 серпня 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура не отримала достатньо доказів щодо провини підозрюваних і закрила справу.

27 жовтня ВАКС відновив справу Роттердам+.